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5 إصابات في هجوم للمستعمرين على قرية أبو فلاح شرق رام الله

السبت 13 أبريل 2024 03:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
5 إصابات في هجوم للمستعمرين على قرية أبو فلاح شرق رام الله



رام الله/سما/

أصيب خمسة مواطنين، الليلة، في هجوم جديد للمستعمرين على قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع 5 إصابات لمواطنين تعرضوا للاعتداء بالضرب من المستعمرين، وجرى نقل إصابتان إلى المستشفى.

وأفادت مصادر محلية بأن المستعمرين هاجموا القرية من الجهة الشرقية، واستقلوا مركبات تحمل لوحة تسجيل فلسطينية عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المكان، وقاموا بالاعتداء بالضرب على عدد من الشبان، ما أدى إلى إصابة خمسة منهم، أحدهم في رأسه.

وأضافت المصادر أن المستعمرين أطلقوا الرصاص صوب المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بالرصاص.

ومساء الجمعة، أصيب مواطن بكسور، في اعتداء للمستعمرين على القرية، في وقت أحرقوا فيه 12 مركبة على الأقل، و4 دفيئات زراعية و5 دراجات نارية.

كما استشهد الشاب جهاد عفيف أبو عليا (25 عامًا)، وأصيب 25 آخرون بالرصاص الحي، في هجوم واسع للمستعمرين المسلحين والمحميين بقوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة المغير المجاورة لقرية أبو فلاح، شمال شرق رام الله.

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