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مقتل عربي برصاص شرطي إسرائيلي في يافا

السبت 13 أبريل 2024 01:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل عربي برصاص شرطي إسرائيلي في يافا



يافا/سما/

قتل يعقوب طوخي، في الخمسينيات من عمره، برصاص شرطي كان بزي مدني في مدينة يافا؛ مساء اليوم الجمعة.

وذكر شاهد عيان، أن شرطيا بلباس مدني أطلق 8-9 رصاصات على الضحية الذي استقل دراجة نارية، وذلك بعد نقاش بينهما في الشارع عند ممر للمشاة.


وفي التفاصيل، فإن الضحية تعرض لإطلاق نار قرب منزله، وأفيد بأنه يعمل كمسعف متطوع مع "نجمة داود الحمراء".


وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن أحد عناصرها الذي كان خارج نطاق عمله أطلق النار على شخص (50 عاما) من سكان يافا.


وذكرت أنه "بحسب الفحص الأولي تبين أن الحادث وقع على خلفية خلاف على استخدام الشارع، وقد أصيب الشرطي بيده جراء تعرضه للطعن على ما يبدو".

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للضحية، كما نَقل مصابا آخر من المكان وصفت حالته بالطفيفة.


ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة، أن 12 شابا عربيا قتلوا برصاص الشرطة وقوات الأمن وفرق الاستنفار الإسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.


وكان آخر ضحايا رصاص عناصر الأمن الإسرائيلي قبل الضحية في يافا، الشاب وهب موسى شبيطة (26 عاما) من الطيرة بعد تعرض 4 عناصر من الشرطة الإسرائيلية للدهس قرب "كوخاف يئير" القريبة من المدينة في 3 نيسان/ أبريل الجاري.

بينما الضحايا الآخرون (بينهم 5 من رهط)؛ هم: ناجي أبو فريح وفادي أبو لطيف وعلي محمد أبو يحيى وخليل سلمان الطوري أبو مديغم وحسن فتحي الطوري أبو مديغم من مدينة رهط، تامر عادل الترابين من بئر السبع، مرشد رشاد عبد الحي من الطيرة، جمعة الدنفيري من وادي النعم بالنقب، وسيم أبو الهيجاء من طمرة، صبيح سواعد من شفاعمرو،

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