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رشقة صاروخية من شمال غزة تستهدف سديروت ومستوطنات الغلاف

السبت 13 أبريل 2024 12:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رشقة صاروخية من شمال غزة تستهدف سديروت ومستوطنات الغلاف



غزة/سما/

دوت صافرات الانذار في مدينة سيدروت ومستوطنات غلاف قطاع غزة بعد تعرضها لرشقة صاروخية من قطاع غزة.

وأعلنت "سرايا القدس" أنها "بالاشتراك مع قوات عمر القاسم قصفنا سديروت ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا".

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن صفارات الإنذار دوت في سديروت ونير عام وإيبيم في غلاف غزة.

وأفادت مصادر صحفية بأن الرشقة الصاروخية انطلقت من شمال القطاع باتجاه مستوطنات غلاف غزة، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إطلاق 8 صواريخ من غزة تجاه مستوطنة سديروت، اعترضت القبة الحديدية عددا منها.

وأعلنت سرايا القدس في وقت سابق من الجمعة أن عناصرها أوقعت "رتلا عسكريا صهيونيا مكونا من 3 دبابات ميركافاه وجرافتين من نوع D9 بحقل من الألغام والعبوات البرميلية من نوع ثاقب شديدة الانفجار في موقع مالك العسكري شمال النصيرات".

وأضافت "أكد مجاهدونا وقوع جنود العدو قتلى وجرحى ما استدعى إلى هبوط الطيران المروحي لإجلاءهم".

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