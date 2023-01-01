114 تظاهرة في 54 مدينة مغربية تضامناً مع غزة

الرباط/سما/

تظاهر آلاف المغاربة، اليوم الجمعة، للأسبوع الـ27 على التوالي، في 54 مدينة تضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو نصف عام. وتأتي تظاهرات اليوم استجابة لنداء "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" التي دعت إلى الخروج في فعاليات جمعة "طوفان الأقصى 27" تحت شعار "ليستمر التضامن حتى إيقاف العدوان الصهيوني".

ورفع المشاركون في التظاهرات صوراً للقدس وأعلام فلسطين ولافتات منددة بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وبالتواطؤ الغربي والخذلان العربي والتطبيع مع دولة الاحتلال، وأخرى مؤيدة للمقاومة الفلسطينية ولعملية طوفان الأقصى التي شنّتها حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.

وحيّا المشاركون في التظاهرات صمود المقاومة في فلسطين، ودعوا إلى وقف إطلاق النار في غزة وفتح المعابر، كما طالبوا من خلال الشعارات التي رددوها والكلمات التي تخللت الاحتجاجات، بإسقاط التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، مجددين مطالبتهم بالتدخل لوقف الإبادة ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وقال عضو المكتب المركزي للهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، محمد الرياحي، لـ"العربي الجديد"، إن 54 مدينة مغربية أعلنت انخراطها في فعاليات اليوم بتنظيم 114 تظاهرة عقب صلاة الجمعة وصلاة المغرب، مؤكداً أن تلك الفعاليات تأتي في سياق "استمرار فعاليات التضامن مع غزة الجريحة وفلسطين الحبيبة التي انطلقت منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت في كل مدن المغرب، ودعماً لصمود أهل غزة العزة الذين يقدمون الشهداء تلو الشهداء، وتنديداً بالجرائم الوحشية الهمجية الصهيونية في حق المدنيين يوم عيد الفطر المبارك، في استهتار بكل الأعراف والمواثيق الدولية، واستنكاراً لمسلسل الخنوع والتخاذل العربي الرسمي الذي لم تؤثر فيه بشاعة الجرائم وهول المجازر التي لم تتوقف منذ نصف سنة".

كذلك تأتي هذه الفعاليات، وفق الرياحي، "لتأكيد صمود الشعب المغربي واستمراره بكل فئاته وقواه الحية وشرفائه في الاحتجاج نصرة لغزة وكل فلسطين ودعماً للمقاومة الباسلة التي تكبد العدو الصهيوني الخسائر غير المسبوقة". واعتبر أن فعاليات اليوم هي "دعوة إلى النظام المغربي للتراجع عن اتفاقية التطبيع المشؤومة مع الكيان الملطخة يداه بدماء الشهداء، على اعتبار أن أي تطبيع في ظل ما يحدث هو خيانة لتضحيات الشعب الفلسطيني وطعنة من الخلف في حق أهل غزة ومقاومتها الباسلة".



ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشارك المغاربة في فعاليات تضامنية مع غزة مشاركة شبه يومية، كان من أبرزها المسيرة المليونية التي نظمت في 15 أكتوبر بالعاصمة الرباط.