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10 شهداء على الأقل في قصف إسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة

الجمعة 12 أبريل 2024 11:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
10 شهداء على الأقل في قصف إسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة



غزة/سما/

استشهد ما لا يقل عن 10 مواطنين، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل ومناطق في قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال غارة على منزل يعود لعائلة الإسي، في الزرقا وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين على الأقل، وإصابة 30 آخرين.

كما استشهد مواطنان، وجرح عدد آخر، في قصف إسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، إثر قصف استهدف بيت حانون شمال قطاع غزة، فيما أغار الطيران الحربي على منزل يعود لعائلة أبو سامح، على دوار مكي في مخيم المغازي وسط القطاع.

وفي وقت سابق، شنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على دير البلح وسط القطاع، فيما تمكنت طواقم الدفاع المدني والإسعاف، من انتشال جثامين 10 شهداء من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوبا.

#غزة

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