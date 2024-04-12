“حزب الله” يقصف قصف مرابض مدفعية إسرائيلية بعشرات الصواريخ (فيديو)

بيروت/سما/

أعلن “حزب الله” اللبناني، الجمعة، قصف مرابض ‏مدفعية إسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، فيما دوى انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء جنوب لبنان.

وقال “حزب الله”، في بيان، إن عناصره “قصفوا مرابض ‏مدفعية العدو في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، ردا على اعتداءاته على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وأخرها على بلدتي الطيبة وعيتا الشعب”.

كما أعلن حزب الله عن استهداف عدة مواقع إسرائيلية، مؤكدا إصابتها بشكل مباشر.

وقال الحزب في بيانات متتالية :

استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:30 من بعد ظهر يوم الجمعة 12-04-‌‏2024، موقع ‏مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:05 من بعد ظهر يوم الجمعة 12-04-‌‏2024 موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:10 من بعد ظهر يوم الجمعة 12-04-‌‏2024 موقع ‏المرج بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:10 من بعد ظهر يوم الجمعة 12-04-‌‏2024 موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:50 من بعد ظهر يوم الجمعة 12-04-‌‏2024 تلة ‏الكرنتينا بالأسلحة المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة

وفي السياق، أفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية بأن صواريخ اعتراضية انفجرت فوق منطقة “الحمامص” في قضاء مرجعيون، جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق، قالت الوكالة إن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات على بلدات علما الشعب وطيرحرفا والجبين، في القطاع الغربي (جنوب).

كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على منطقة واقعة بين بلدتي الطيبة وديرسريان، في مرجعيون، بحسب الوكالة أيضا.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، رصد إطلاق نحو 40 صاروخا من جنوب لبنان نحو منطقة “إصبع الجليل” شمالي إسرائيل، كما تم اعتراض مسيرتين مفخختين، وفق بيان رسمي.

وقال الجيش في بيان: “متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة (إصبع الجليل) في الشمال قبل قليل فالحديث عن رصد إطلاق نحو 40 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية حيث تم اعتراض بعضها بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات”.

وأعلن الجيش في البيان ذاته، أن “دفاعاته الجوية اعترضت مسيرتيْن مفخختيْن لحزب الله تسللتا من جهة لبنان حيث تم تفعيل الإنذارات خشية سقوط شظايا الاعتراض”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إنّ الجيش رصد عددًا كبيرًا من الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان نحو منطقة “إصبع الجليل”، حيث اعترضها نظام القبة الحديدية.

وأشارت الهيئة إلى أنّه لم تقع أية إصابات أو أضرار.

وعلى الصعيد ذاته قالت صحيفة “معاريف” العبرية إنّ الجيش رصد قرابة 50 صاروخًا من جنوب لبنان نحو منطقة إصبع الجليل.

ودوت صافرات الإنذار في مستوطنات إصبع الجليل، في أعقاب إطلاق الصواريخ باتجاهها، بحسب إذاعة الجيش.

وتتأهب إسرائيل تحسبا لهجمات انتقامية محتملة من إيران ردا على “اغتيالها” قياديا كبيرا بالحرس الثوري في غارة استهدفت مبنى القسم القنصلي في سفارتها بدمشق مطلع الشهر الجاري.

وتأتي هذه المواجهات العسكرية المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر على خلفية الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، والتي أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

وتصاعدت مؤخراً وتيرة الهجمات المتبادلة عند الحدود بين لبنان وإسرائيل على وقع تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو “حزب الله” بعيدا عن الحدود مع شمال إسرائيل.