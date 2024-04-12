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الجيش الإسرائيلي: مستعدون للهجوم الإيراني "بمجموعة متنوعة من القدرات"

الجمعة 12 أبريل 2024 10:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي: مستعدون للهجوم الإيراني "بمجموعة متنوعة من القدرات"



القدس المحتلة/سما/

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري اليوم الجمعة أن تل أبيب مستعدة للهجوم الإيراني المحتمل "بمجموعة متنوعة من القدرات"، وجاهزون للهجوم.

وقال هاغاري: "نحن في حرب منذ نصف سنة ودفاعاتنا جاهزة وستتعامل مع كل تهديد وجاهزون للهجوم، الأيام القادمة تتطلب يقظة وجاهزية".

وأضاف: "أجرينا مشاورات أمنية على مستويات عدة... وإن إيران تقوم بالتصعيد في الشرق الأوسط وتهدد الاستقرار العالمي".

هذا وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي معلقا على التقارير التي تشير إلى الاستعداد لشن هجوم إيراني على إسرائيل، إنه "لا تغيير في التعليمات المعطاة إلى الجبهة الداخلية"، مشددا على أن الجيش "يحافظ على حالة من الجاهزية والاستعداد عالية للتعامل مع سيناريوهات متنوعة".

وفي وقت سابق أمس الخميس، نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصدر مطلع قوله إن دولا غربية وعربية تسارع لإقناع إيران بضبط النفس، في حين حذرت الولايات المتحدة حلفاءها من أن طهران تقترب من الانتقام عسكريا من إسرائيل ردا على الهجوم على قنصليتها في العاصمة السورية دمشق.

كما طلب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الجمعة من جميع المديرين العامين للوزارات الاستعداد لهجوم إيراني محتمل على إسرائيل الليلة.

وقال مسؤولان أمريكيان لشبكة CBS الأمريكية إن من المتوقع وقوع هجوم إيراني كبير ضد إسرائيل اليوم الجمعة، ربما يشمل أكثر من 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية إسرائيلية.

كما أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أحدثت تغييرات في مواقع قواتها المتمركزة في الشرق الأوسط تحسبا لضربة إيرانية محتملة توجه لإسرائيل.

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