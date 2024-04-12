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الصفدي لبلينكن: الأردن قادر على إرسال مئات الشاحنات إلى غزة يوميا

الجمعة 12 أبريل 2024 10:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصفدي لبلينكن: الأردن قادر على إرسال مئات الشاحنات إلى غزة يوميا



عمان/سما/

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي جهود وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات مثلا من خلال الأردن.

وأكد الصفدي وبلينكن أولوية إزالة جميع العقبات أمام إدخال المساعدات بشكل كاف وفوري إلى غزة.

وبحث الوزيران التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة.

وشدد الصفدي على ضرورة فتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات لمواجهة الكارثة الإنسانية التي تسببها الحرب والمعوقات أمام إيصال وتوزيع المساعدات في غزة.


وأكد، أن الأردن قادر على إرسال مئات الشاحنات إلى غزة يوميا فور فتح المعابر الشمالية وتمكين الأمم المتحدة ومنظماتها من استلام المساعدات وتوزيعها.

كما شدد الصفدي على ضرورة وقف العدوان على غزة، وحذر من التبعات الكارثية لقيام إسرائيل بشن هجوم بري على رفح.

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