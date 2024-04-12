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هاليفي بشأن هجوم إيراني محتمل: نراقب عن كثب ومستعدون للدفاع والهجوم

الجمعة 12 أبريل 2024 10:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاليفي بشأن هجوم إيراني محتمل: نراقب عن كثب ومستعدون للدفاع والهجوم



القدس المحتلة/سما/

أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي تقييما شاملا لاستعداد الجيش الإسرائيلي في ظل ترقب هجوم إيراني محتمل ردا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقال هاليفي: "في النهاية نحن مستعدون بشدة في الهجوم والدفاع ضد أي تهديد، نحن في حالة حرب وكنا في حالة تأهب عالية منذ حوالي ستة أشهر".


وأضاف: "ويواصل الجيش الإسرائيلي مراقبة ما يحدث في إيران وفي مختلف الساحات عن كثب، بينما يستعد باستمرار للتعامل مع التهديدات القائمة والمحتملة بالتنسيق مع الجيش الأمريكي".

واختتم قائلا: "قواتنا مستعدة وجاهزة في جميع الأوقات وفي مواجهة أي سيناريو".

وطلب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو في وقت سابق من اليوم، من جميع المديرين العامين للوزارات الاستعداد لهجوم إيراني محتمل على إسرائيل الليلة.

وقال مسؤولان أمريكيان لشبكة CBS الأمريكية إن من المتوقع وقوع هجوم إيراني كبير ضد إسرائيل اليوم الجمعة، ربما يشمل أكثر من 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية إسرائيلية.

كما أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أحدثت تغييرات في مواقع قواتها المتمركزة في الشرق الأوسط تحسبا لضربة إيرانية محتملة على إسرائيل.

وتهدد إيران بضرب أهداف إسرائيلية ردا على اغتيال 7 من عناصر الحرس الثوري الإيراني بقصف استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق بداية الشهر الحالي.

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