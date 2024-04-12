ألمانيا تدعو مواطنيها لمغادرة إيران وعدم السفر إلى الأراضي الفلسطينية

برلين/سما/

دعت الخارجية الألمانية مواطني ألمانيا لمغادرة إيران على خلفية تصاعد التوترات في المنطقة.

وقالت الخارجية في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الجمعة: "نبذل مع شركائنا كل ما في وسعنا من أجل منع التصعيد في الشرقين الأوسط والأدنى من خلال القنوات الدبلوماسية".



وتابعت: "ينبغي على المواطنين الألمان الموجودين في المنطقة الانتباه إلى تعليماتنا الأمنية. وهناك تحذير من السفر إلى إيران وإسرائيل والأراضي الفلسطينية، وبالنسبة لإيران هناك أيضا مطالبة بمغادرة الألمان لهذا البلد".

وأكدت الخارجية أن السفارات الألمانية في إيران وغيرها من دول الشرق الأوسط اتخذت إجراءات احترازية.

ويأتي ذلك على خلفية توقع الرد الإيراني على الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق يوم 1 أبريل، والتي أسفرت عن مقتل عدد من الضباط الرفيعي المستوى في الحرس الثوري الإيراني.