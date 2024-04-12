  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"أكسيوس": طهران حذرت واشنطن من الهجوم على قواتها إذا تدخلت في الصراع مع "إسرائيل"

الجمعة 12 أبريل 2024 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أكسيوس": طهران حذرت واشنطن من الهجوم على قواتها إذا تدخلت في الصراع مع "إسرائيل"



واشنطن/سما/

أفادت بوابة "أكسيوس" أن طهران أبلغت عبر دول عربية واشنطن رسالة مفادها أنه إذا تدخلت الولايات المتحدة في الصراع بين إسرائيل وإيران، فستتم مهاجمة القوات الأمريكية في المنطقة.


ونقلت البوابة عن ثلاثة مصادر أمريكية، أن "إيران بعثت رسالة إلى إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن عبر عدة دول عربية في وقت سابق من هذا الأسبوع، مفادها أنه إذا تدخلت الولايات المتحدة في القتال بين إسرائيل وإيران، فسوف تتعرض القوات الأمريكية في المنطقة للهجوم".

هذا وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة أحدثت تغييرات في مواقع قواتها المتمركزة في الشرق الأوسط وسط التهديد بضربة إيرانية لإسرائيل.

وفي وقت سابق يوم الجمعة أفادت شبكة "سي بي إس نيوز"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن تتوقع هجوما إيرانيا ضد إسرائيل في 12 أبريل.

وأوضحت المصادر ذاتها أن إيران يمكن أن تستخدم أكثر من 100 طائرة بدون طيار وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية إسرائيلية.

وعلى خلفية التصعيد المحتمل، أكدت الولايات المتحدة لإسرائيل أنها ستدعم حلفاءها في مواجهة أي تهديدات صادرة عن إيران وحلفائها في المنطقة.

هذا وشدد المرشد الإيراني علي خامنئي، في كلمة ألقاها في وقت سابق بمناسبة عيد الفطر على أن الهجوم على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، يعتبر هجوما على الأراضي الإيرانية، مؤكدا أنه ستتم معاقبة إسرائيل على هذا الهجوم.

الأكثر قراءة اليوم

مصدر إيراني: من المتوقع أن يشن أحد أعضاء محور المقاومة هجوما على إسرائيل

إعلام عبري: سلاح ذو حدين لتل أبيب.. السنوار يريد خضوع واستسلام "إسرائيل"

نسيان آلة حفر إسرائيلية في خانيونس.. جيش الاحتلال يعلق (صورة)

ليبرمان: مصر يجب أن تتحمل مسؤولية قطاع غزة

القناة 12 : الوفد التفاوضي الاسرائيلي يتهم نتنياهو باعاقة صفقة التبادل

قناة عبرية: تشاؤم مفاوضين إسرائيليين بشأن فرص التوصل لاتفاق

رئيس سابق للشاباك: "إسرائيل" سقطت في الهاوية..

الأخبار الرئيسية

بـ"كلمتين".. بايدن يحذر إيران من ضرب "إسرائيل"

7-18-768x504

واشنطن بوست تنشر قائمة بالمواد الممنوع إدخالها إلى قطاع غزة

photo_2024-04-12_15-28-17

الاحتلال يعلن "فقدان" مستوطن بالضفة الغربية

سرايا القدس توقع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح شمال النصيرات

مكتب نتنياهو يطلب من جميع الوزارات الإسرائيلية الاستعداد لهجوم إيراني محتمل الليلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية