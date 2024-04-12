إصابة 3 جنود إسرائيليين خلال مواجهات شرق رام الله

رام الله/سما/

أصيب 3 جنود إسرائيليين بجروح طفيفة، الجمعة، خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين، في بلدة المغير شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، بثته إذاعته الرسمية: "أصيب 3 جنود بجروح طفيفة جراء رشق الحجارة عليهم في المغير".

وأضاف: "كما دخل عدد من المستوطنين إلى البلدة وبدؤوا في إشعال النار بالمركبات".

وفي وقت سابق الجمعة، استشهد فلسطيني وأصيب 25 آخرون الأقل، في هجوم نفذه عشرات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على المغير.

وأكد شهود عيان، أن عشرات المستوطنين هاجموا البلدة من الجهة الشرقية.

وبينوا أن المستوطنين أطلقوا النار تجاه عدة منازل، ما تسبب في اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

وأشار الشهود، إلى أن عددا كبيرا من المستوطنين يتواجدون على مدخل البلدة تحت حماية الجيش الإسرائيلي.

وبالتزامن مع حرب متواصلة على غزة، زاد المستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة، كما صعَّد الجيش الإسرائيلي عملياته؛ ما أدى إلى مقتل 463 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و750 واعتقال 8 آلاف و145، حسب مصادر فلسطينية.

وخلفت الحرب على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.