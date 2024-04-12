الاحتلال يعلن "فقدان" مستوطن بالضفة الغربية

القدسش المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، فقدان مستوطن في الضفة الغربية، وأنه يجري عمليات بحث عنه.

وقال الجيش، في بيان، إنه "يقوم بعمليات بحث عن فتى مستوطن (14 عاما) فقدت أثاره، في وسط الضفة الغربية، في وقت سابق اليوم (الجمعة)".

وأضاف: "تعمل قوات الجيش جوًّا وبرًّا بما فيها قوات خاصة منذ ساعات ظهر الجمعة، مع شرطة إسرائيل وقوات أخرى في أعمال البحث عن الفتى المفقود، في منطقة (بؤرة استيطانية) ملاخي شالوم، قرب رام الله، وسط الضفة الغربية".

وتابع البيان: "قائد المنطقة الوسطى (يهودا فوكس) وقائد فرقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ياكي دولف، موجودان في الميدان ويقودان القوات في أعمال البحث عن الشاب".

ولفت إلى أن "القوات تقوم بإغلاق طرق وبأعمال تمشيط في المنطقة".

وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، فإن المستوطن المفقود من البؤرة الاستيطانية "ملاخي شالوم".

وأضاف أن الفتى غادر البؤرة الاستيطانية "في ساعات الصباح الباكر لرعي الأغنام، وتم فقد أثاره".

وأشار الموقع، إلى أن "قطيع الأغنام عاد إلى المزرعة الاستيطانية ولكن دون الفتى".

وذكرت القناة 12 العبرية: "لا تزال عمليات البحث عن المستوطن المفقود بنيامين أحيمئير جارية حتى الآن .

وأضافت: "في المنظومة الأمنية، هناك تقييم متزايد بأن هذا الحادث ذو خلفية أمنية قومية، وقال مسؤول أمني: "هناك خوف على حياته، ويجري التحقيق أيضاً في احتمال تعرضه للاختطاف".

وبالتزامن مع حرب متواصلة على غزة، زاد المستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة، كما صعَّد الجيش الإسرائيلي عملياته؛ مما أدى إلى مقتل 462 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و750 واعتقال 8 آلاف و145، حسب مصادر فلسطينية.

​​​​​​وخلفت الحرب على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية". ​​​​​​​