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سرايا القدس توقع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح شمال النصيرات

الجمعة 12 أبريل 2024 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس توقع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح شمال النصيرات



غزة/سما/

أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مجاهديها أوقعوا فجر اليوم الجمعة رتلا عسكريا صهيونيا مكونا من 3 دبابات ميركافاه وجرافتين من نوع D9 بحقل من الألغام والعبوات البرميلية من نوع ثاقب شديدة الانفجار في موقع مالك العسكري شمال النصيرات.

وأكدت سرايا القدس أن مجاهديها أوقوعوا جنود العدو قتلى وجرحى ما استدعى إلى هبوط الطيران المروحي لإجلاءهم.

وكانت سرايا القدس بثت - مشاهد من قصف مقاتليها بقذائف الهاون تجمعات وآليات جيش الاحتلال، في محاور التقدم بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد المصورة إصابة الأهداف التي قصفتها سرايا القدس بقذائف الهاون في خان يونس، كما أظهرت طائرات مروحية تحلق في المكان.

وأشارت سرايا القدس أن مجاهديها تمكنوا من إسقاط طائرة صهيونية من نوع "درون" في سماء مدينة خانيونس والسيطرة عليها.

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