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نسيان آلة حفر إسرائيلية في خانيونس.. وجيش الاحتلال يعلق (صورة)

الجمعة 12 أبريل 2024 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
نسيان آلة حفر إسرائيلية في خانيونس.. وجيش الاحتلال يعلق (صورة)



القدس المحتلة/سما/

أدى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي الأخير من خانيونس جنوب قطاع غزة، إلى نسيان آلة حفر عسكرية مختصة بالتنقيب عن الأنفاق.

ولم تكن الآلة العسكرية الوحيدة التي نسيَتها قوات الاحتلال وراءها، بل نسيَت مجموعة من الذخائر والقذائف في أماكن متفرقة من قطاع غزة.

وتعرضت آلة الحفر لهجوم جوي من قبل طائرة حربية إسرائيلية وتم تدميرها، وكانت تستخدم في حفر الأرض والبحث عن أنفاق المقاومة الفلسطينية.


وعلق جيش الاحتلال على الحادثة قائلا، إن مقاتلاته قصفت آلية عسكرية ضخمة تعود لإحدى تشكيلاته في مدينة خانيونس، وذلك بعد "خلل غير معتاد".

وأضاف الجيش في بيان أن "الفرقة 8 التي غادرت خانيونس، نسيت آلة حفر عسكرية في الميدان، وهي أداة هندسية كبيرة يستخدمها الجيش الإسرائيلي للكشف عن الأنفاق".

ولفت إلى أن الفرقة بدأت تحقيقا في الحدث "غير العادي"، وتدرس اتخاذ إجراءات قيادية ضد المسؤولين عن الخلل.

 

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