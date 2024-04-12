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واشنطن تعلن عن تغييرات في تمركز القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

الجمعة 12 أبريل 2024 08:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تعلن عن تغييرات في تمركز القوات الأمريكية في الشرق الأوسط



واشنطن/سما/،

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة أحدثت تغييرات في مواقع قواتها المتمركزة في الشرق الأوسط وسط التهديد بضربة إيرانية لإسرائيل.


وقال كيربي في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "بالطبع لا أستطيع أن أنكر حقيقة أننا قمنا بتحليل الوضع وأجرينا بعض التعديلات".

ورفض المتحدث باسم الإدارة الأمريكية تقديم تفاصيل عن البيانات الاستخباراتية، لكنه أكد أن الولايات المتحدة تعتبر الضربة المحتملة "تهديدا حقيقيا للغاية".

وأضاف أن واشنطن على اتصال دائم مع شركائها في إسرائيل حتى "يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم ضد مثل هذه الهجمات".

وقال "لن أخوض في التفاصيل بشأن التزامنا بدعم القدرات الدفاعية الإسرائيلية".

وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" في وقت سابق اليوم، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة تتوقع هجوما إيرانيا ضد إسرائيل في 12 أبريل.

وأشارت إلى أنه وفقا للمعلومات يمكن لطهران استخدام أكثر من 100 طائرة بدون طيار وعشرات الصواريخ لضرب أهداف عسكرية.

وقالت المصادر ذاتها إنه سيكون من الصعب على إسرائيل صد هجوم بهذا الحجم.

تجدر الإشارة إلى أن الطيران الإسرائيلي قصف مساء الأول من أبريل، مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

وتسبب القصف في مقتل قيادات في الحرس الثوري الإيراني وتدمير مبنى القنصلية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل عميدين في صفوفه (العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي)، و5 من الضباط المرافقين لهما.

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