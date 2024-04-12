مكتب نتنياهو يطلب من جميع الوزارات الإسرائيلية الاستعداد لهجوم إيراني محتمل الليلة

القدس المحتلة/سما/

طلب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي من جميع المديرين العامين للوزارات الاستعداد لهجوم إيراني محتمل على إسرائيل الليلة.

وقال مكتب رئيس الوزراء في إحاطة للمدراء العامين للوزارات الحكومية"خطر الهجوم حقيقي .. استعدوا لجميع الاحتمالات".



وأطلع المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، يوسي شيلي، جميع المديرين العامين للوزارات الحكومية، تحسبا لاحتمال وقوع هجوم إيراني وضرورة الاستعداد لمختلف السيناريوهات المدنية.

وصدرت تعليمات للرؤساء التنفيذيين بأن يكونوا متيقظين ومتاحين وأن يستمعوا إلى وسائل الإعلام. وقال "الرسالة التي يتم نقلها في المحادثة هي أنه لا يوجد يقين من وقوع هجوم، لكن التهديدات موجودة وحقيقية .. ويجب أن نستعد لجميع الاحتمالات".

وقال مسؤولان أمريكيان لشبكة CBS الأمريكية إنه من المتوقع وقوع هجوم إيراني كبير ضد إسرائيل اليوم الجمعة، ربما يشمل أكثر من 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية إسرائيلية.

كما أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أحدثت تغييرات في مواقع قواتها المتمركزة في الشرق الأوسط تحسبا لضربة إيرانية محتملة على إسرائيل.

وتهدد إيران بضرب أهداف إسرائيلية ردا على اغتيال 7 من عناصر الحرس الثوري الإيراني بقصف استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق بداية لشهر الحالي.

وقتل في الهجوم الاسرائيلي على دمشق العميد محمد رضا زاهدي قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان، والعميد محمد هادي حاجي رحيمي، و5 من الضباط المرافقين لهما.