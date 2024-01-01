شهيد وإصابات وإحراق عشرات المنازل والمركبات في هجوم واسع للمستعمرين على قرية المغير (فيديو)

استشهد مواطن، وأصيب 18 آخرون بالرصاص الحي، اليوم الجمعة، في هجوم واسع للمستعمرين المسلحين والمحميين بقوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة المغير شمال شرق رام الله.

وقالت وزارة الصحة إن شهيدا من قرية المغير وصل إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.

وأضافت:" مجمل الإصابات التي وصلت المشافي من بلدة المغير (شرق رام الله)، 18 إصابة بجروح متفاوتة بين طفيفة ومتوسطة وخطيرة.

وقال نائب رئيس مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم إن ما لا يقل عن 1500 مستعمر بحماية جيش الاحتلال، يواصلون أعمال القتل والحرق على المواطنين في جميع أنحاء القرية، حيث أحرقوا أكثر من 40 منزلا ومركبة.

وأوضحت مصادر محلية أن مواطنا استشهد برصاص المستعمرين داخل منزله، حيث يحاصر المستعمرون منزلا في القرية.