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الأمم المتحدة: مستلزمات طبية تمنعها "إسرائيل" عن غزة

الجمعة 12 أبريل 2024 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: مستلزمات طبية تمنعها "إسرائيل" عن غزة



غزة/سما/

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) قائمة مستلزمات طبية تمنع إسرائيل دخولها إلى غزة، وبينها أجهزة منقذة للحياة.

جاء ذلك في منشور عبر حسابه على منصة إكس"، أفاد فيه بأن السلطات الإسرائيلية تمنع إدخال مواد مثل "أجهزة التنفس الصناعي والكراسي المتحركة ومستلزمات الولادة وأجهزة الموجات فوق الصوتية والمولدات الكهربائية" إلى غزة.

وأشار صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن هذه ليست سوى بعض المواد المحظورة.

وتقوم إسرائيل بتفتيش شاحنات المساعدات التي تدخل غزة، وإذا اعترض مسؤولون إسرائيليون على عنصر واحد في الشاحنة، تتم إعادتها بأكملها.


وبحسب أخبار تناقلتها وسائل إعلام دولية فإن إسرائيل رفضت دخول العديد من المساعدات إلى غزة مثل المقصات الصغيرة وأقلام الإنسولين ومواد التخدير واسطوانات الأكسجين ومستلزمات عمليات جراحية.

وأرسلت دول عديدة مساعدات إنسانية لإيصالها إلى غزة عبر الأراضي المصرية، ولكن بسبب العوائق الإسرائيلية، لا يزال قسم كبير من المساعدات ينتظر في مصر.


وحلّ عيد الفطر هذا العام بينما تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

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