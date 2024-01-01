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عضو إسرائيلي مفاوض يتهم نتنياهو بعرقلة إتمام أي صفقة

الجمعة 12 أبريل 2024 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو إسرائيلي مفاوض يتهم نتنياهو بعرقلة إتمام أي صفقة



القدس المحتلة/سما/

اتهم أحد أعضاء وفد المفاوضات الإسرائيلي، الذي أجرى مباحثات في القاهرة قبل أيام، بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن عقد صفقة تبادل أسرى جديدة، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعرقلة إتمام أي صفقة.

ونقلت القناة الـ12 العبرية، تسريبات لوفد التفاوض الإسرائيلي، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعرقل إتمام صفقة التبادل، وأن المفاوضات بشكلها الحالي "قد تستمر عاما".

وأكد عضو التفاوض حسب التسريب، أن نتنياهو يتجاوز رؤساء الوفد المفاوض ومجلس الحرب أيضا، قائلا: "نحصل على التفويض صباحا، ثم يتصل نتنياهو مساء ليعرقل التفاوض".

وأشار إلى أنه "كان يمكن التوصل لصفقة قبل شهرين لكن نتنياهو لم يصغ، وخسرنا أرواح مختطفين، وكنا نحصل على التفويض صباحا ثم يتصل نتنياهو مساء ليعرقل التفاوض".

ومن ناحية أخري قال رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" السابق، نداف أرجمان في حوار أجرته القناة ذاتها إن "نتنياهو ليس مؤهلا لقيادة الدولة والشعب يجب أن يدعو لتنحيته، والحرب في غزة انتهت ونحن نخوض هناك قتالا فقط".

من جهته، قال مكتب نتنياهو ردا على تسريب وفد التفاوض إن "نتنياهو يعمل على مدار الساعة لإعادة الأسري، وهو يرفض اتفاق استسلام".

وكان وفدي إسرائيلي وآخر من حركة المقاومة الإسلامية حماس قد توجها إلى القاهرة الأحد الماضي، لإجراء محادثات بوساطة مصرية قطرية، في محاولة لكسر الجمود في المفاوضات بشأن صفقة تبادل أسري.

#اسرائيل #نتنياهو

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