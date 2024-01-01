الاحتلال يعلن إدخال أولى شاحنات المساعدات من شمال قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إدخال أولى شاحنات المساعدات من شمال قطاع غزة، وذلك في سابقة هي الأولى منذ شن الحرب على القطاع في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "بناء على قرار المستوى السياسي، وبالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي ووحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، تم لأول مرة أمس الخميس، إدخال عدد من شاحنات المساعدات الأولى المحملة بالمواد الغذائية عن طريق المعبر الشمالي إلى قطاع غزة".

وأشار البيان إلى أن ذلك "يندرج ضمن الجهود الرامية لزيادة مسارات إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وخاصة إلى الجزء الشمالي منه".

وذكر أن الشاحنات خضعت لتفتيش أمني صارم، من قبل الجهات الأمنية التابعة لجيش الاحتلال عند معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع.

ولم يوضح جيش الاحتلال مصدر المساعدات وكمياتها، ولم يقدم معلومات حول المعبر البري الجديد الذي تحدث عنه.

والخميس، أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إقامة معبر شمال قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية.

وقال هاغاري: "نبني معبرا بريا جديدا من إسرائيل إلى شمال غزة، لتمكين مرور مزيد من المساعدات مباشرة إلى المدنيين في القطاع".

وأضاف: "نتوقع مرور 50 شاحنة يوميا من الأردن إلى غزة، وسيتم جلب مزيد من المساعدات من خلال ميناء أسدود والتي ستوجه عبر المعابر إلى غزة".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن الخطوة جاءت بعد المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي.

ويقيد الاحتلال إدخال المساعدات إلى غزة، ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأحدث مجاعة تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم نحو مليوني نازح جراء الحرب.