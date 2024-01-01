طهران ترفض طلب وسطاء بضبط النفس و"سنرد لمعاقبة الاحتلال"

طهران/سما/

نشرت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم الجمعة، تقريرا، استندت به على مصادر إيرانية مطلعة، قولها إن إيران رفضت طلب أطراف وسيطة، خلال الأيام الأخيرة، بضبط النفس وعدم الرد على الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق في الأول من نيسان/ أبريل الجاري.

وقالت المصادر إن الجانب الإيراني أبلغ هذه الأطراف بـ"أنه سيرد لمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي".

وأضافت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها في حديث مع الصحيفة، أنه "رغم اتخاذ قرار الرد إلا أن الحكومة الإيرانية لا تسعى إلى تصعيد الموقف في المنطقة بما يؤدي إلى حرب إقليمية".

وأشارت هذه المصادر إلى "زخم كبير وغير مسبوق" للاتصالات الدبلوماسية مع طهران خلال الأيام الثلاثة الأخيرة لثنيها عن الرد على الاحتلال الإسرائيلي. وتابعت المصادر أن "أكثر من 12 دولة، في مقدمتها دول إقليمية ودول غربية، تواصلت مع الجانب الإيراني لبحث سبل خفض التوترات على خلفية التهديدات الإيرانية بالرد وإقناعه بعدم الرد".

وبخصوص الرد الإيراني المحتمل، أوضحت المصادر لـ"العربي الجديد" أن "حلقة ضيقة من صناع القرار على علم به"، مرجحة أنه "بات أقرب من أي وقت مضى إن لم يحصل طارئ".

وشددت المصادر الإيرانية على أن الاتصالات الدبلوماسية مع طهران "لم تنجح حتى هذه اللحظة في إقناعها بعدم الرد على إسرائيل خشية اندلاع حرب إقليمية"، ولفتت إلى أن بعض هذه الأطراف "كانت ساعية بريد بين طهران وواشنطن طيلة الأيام الماضية، ونقلت تحذيرات أميركية إلى إيران، لكن الأخيرة رفضتها وظلت مصرة على نيتها في الرد".

وأوضحت أن "ثمة مباحثات هاتفية صعبة" بين وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان وبعض نظرائه الغربيين، منهم وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كامرون، ووزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه، قائلة إن أمير عبد اللهيان وجه "انتقادات لاذعة" لسياسات البلدين تجاه الهجمات الإسرائيلية في سورية وعدم التنديد بها.

وأضافت أن أمير عبد اللهيان رفض "بشكل قاطع تحذيرا لبعض الأطراف الغربية من مغبة الرد على إسرائيل"، مؤكداً لها أنه "الأولى بها أن تلجم الكيان الإسرائيلي سواء في عدوانه على غزة أو محاولاته الخبيثة الرامية إلى توسيع الحرب إقليميا".

ومضت هذه المصادر قائلة إن طهران "وجهت تحذيرا شديد اللهجة للولايات المتحدة بحال قررت التدخل بعد معاقبة إسرائيل"، مشيرة إلى أن "من شأن أي تدخل أميركي أن يُدخل المنطقة في تصعيد خطير لا يمكن التكهن بمآلاته من جهة، ويعرض المصالح الاقتصادية والعسكرية الأميركية لخطر غير مسبوق". كما نقلت طهران إلى أطراف غربية "تهديدا واضحا للاحتلال الإسرائيلي من مغبة أي رد على الرد"، مؤكدة أنه في حال "استهدفت إسرائيل الأراضي الإيرانية ستتلقى ردودا مضاعفة قاسية".

وأكدت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن القوات المسلحة الإيرانية "في حالة تأهب قصوى منذ أسبوع وألغت خلال الأيام الأخيرة الإجازات"، مشيرة إلى أن "حالة تأهب في الصناعات الإيرانية الكبرى أيضا لمنع وقوع أي عمليات تخريبية قد تريد إسرائيل تنفيذها عبر عملاء".