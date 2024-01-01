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إعلام عبري: سفينة صواريخ أمريكية ترسو قبالة شواطئ "إسرائيل"

الجمعة 12 أبريل 2024 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري: سفينة صواريخ أمريكية ترسو قبالة شواطئ "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

أفاد إعلام عبري بأن سفينة صواريخ أمريكية، ذات قدرات دفاعية متقدمة، رست قبالة الشواطئ الإسرائيلية، وسط ترقب عالمي لرد إيراني محتمل على الهجوم الذي استهدف السفارة الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية: “أحضرت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، سفينة صواريخ إلى مقربة من سواحل إسرائيل، تتمتع بقدرات دفاعية متقدمة، قد تساعد إسرائيل في حال تعرضت لهجوم صاروخي من قبل إيران في المستقبل القريب”.

وأضافت نقلا عن مصدر، لم تسمه: “تستعد إسرائيل لهجوم مباشر من إيران، شمال أو جنوب البلاد، خلال الـ 24 إلى 48 ساعة القادمة”.

من جهة ثانية، أشارت القناة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت إيضاحات من إسرائيل عن سبب عدم إبلاغها مسبقا عن هجوم القنصلية الإيرانية في دمشق والذي أدى إلى مقتل مسؤول إيراني.

وقالت: “طالب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الليلة الماضية، في محادثة أجراها مع نظيره وزير الدفاع يوآف غالانت، بإيضاحات حول عدم إبلاغ إسرائيل الولايات المتحدة قبل تنفيذ الهجوم بالقرب من القنصلية الإيرانية في دمشق حيث قُتل مسؤول إيراني كبير”.

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