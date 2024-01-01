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حماس: قصف مخيم النصيرات حلقة جديدة من “حرب الإبادة” الصهيونية

الجمعة 12 أبريل 2024 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: قصف مخيم النصيرات حلقة جديدة من “حرب الإبادة” الصهيونية



غزة/سما/

 نددت حركة “حماس”، الجمعة، بالعملية العسكرية الإسرائيلية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واصفة إياها بـ”حلقة جديدة من حلقات حرب الإبادة الصهيونية” ضد الشعب الفلسطيني.


والخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية “مباغتة” وسط قطاع غزة.


وقالت “حماس” في بيان إن “القصف المكثّف على الأحياء السكنية في مخيم النصيرات، والذي يأتي ضمن عملية عسكرية أعلن جيش الاحتلال الفاشي عن تنفيذها في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، والمكتظة بالنازحين من مختلف مناطق القطاع؛ هو حلقة جديدة من حلقات حرب الإبادة الصهيونية ضد شعبنا الفلسطيني”.


وأوضحت أن المخيم “يتعرض منذ يومين لهجمة همجية طالت المرافق المدنية ومنازل المواطنين، وأسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى”.


وشددت الحركة الفلسطينية على أن العملية الإسرائيلية “الفاشية” تعد “تعبيرا جليا عن التجاهل الصهيوني لكافة القرارات والمطالبات الدولية والقضائية بوقف حرب الإبادة الإجرامية على قطاع غزة”.


وقالت إن العمليات العسكرية الإسرائيلية تتم “بغطاء كامل من الإدارة الأمريكية المستمرة في إمداد جيش الاحتلال الصهيوني المجرم بكافة وسائل الدعم العسكري والسياسي، والحماية من الملاحقة القضائية الدولية”.

#حماس

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