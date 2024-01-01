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التلفزيون الإسرائيلي يقدم قراءة لموقف مصر حول "اتفاق أسرى" بعد اغتيال أبناء هنية

الجمعة 12 أبريل 2024 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
التلفزيون الإسرائيلي يقدم قراءة لموقف مصر حول "اتفاق أسرى" بعد اغتيال أبناء هنية



القدس المحتلة/سما/

ذكرت القناة الـ7 بالتلفزيون الإسرائيلي، أن مصر تقدر أن الجولة الحالية من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن سوف تنتهي بالفشل.

ونقلت القناة العبرية عن تقارير إعلامية قولها إنه خلال اليوم الأخير من محادثات الصفقة أعربت مصر عن خيبة أملها إزاء اغتيال أبناء القيادي في حركة حماس الثلاثة إسماعيل هنية وتوقيت الهجوم، حيث جاء هذا الإجراء في وقت كان الوسطاء يكثفون جهودهم للتوصل إلى اتفاق.

وقالت مصادر إسرائيلية إنه طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق أو ظهرت أولى المؤشرات على حدوث تقدم نحو التوصل إلى اتفاق، فلن يكون هناك ما يمنع الهجمات على أهداف في غزة.

وأضافت القناة أن هناك توجها من جانب المفاوضين المصريين بأنه لا داعي لمزيد من الوقت للإعلان عن فشل الجولة الحالية من المفاوضات فكل الدلائل تشير إلى ذلك.

يشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم الجمعة أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية أن مجازر وجرائم إسرائيل في غزة تعكس فشلها الاستراتيجي بتحقيق أهدافها و"لم ولن تقضي على حماس ولم ولن تسترد الأسرى إلا بصفقة مشرفة".

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