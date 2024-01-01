هل تبدأ "اسرائيل" حربا شاملة مع إيران؟.. مسؤول إيراني يجيب

طهران/سما/

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية إبراهيم رضائي إنه من غير المرجح أن تبدأ إسرائيل حربا شاملة مع إيران إن ردت طهران على ضربة القنصلية الإيرانية في سوريا.

جاء ذلك وفقا لتصريحات رضائي لوكالة "نوفوستي"، حيث تابع: "إن مسؤولية إيران حماية كل مواطن ومكان في الدولة. وبطبيعة الحال، فأي هجوم على أي مكان مرتبط بإيران يعد هجوما ضد البلاد. وكما أثبتنا أكثر من مرة، فإن إسرائيل سوف تواجه ردا حاسما".



وبحسب النائب، ردا على سؤال ما إذا كان ذلك قد يؤدي إلى حرب كبرى في المنطقة: "إن قضية ما سيحدث بعد ذلك ليست ذات أهمية خاصة"، وقال: "نحن مقتنعون بأن ليس لدى النظام الصهيوني وحتى الولايات المتحدة الفرصة أو القوة لبدء حرب شاملة ضد إيران. ولو كانت الفرصة متاحة لديهم، لكانوا بدأوها في وقت سابق".

وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت، في الأول من أبريل الجاري، عن غارة جوية إسرائيلية على مبنى القنصلية العامة الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق، حيث يضم مبنى القنصلية كذلك مقر إقامة السفير الإيراني لدى سوريا حسين أكبري، لكنه لم يصب بأذى خلال الهجوم.

وبحسب بيان وزارة الدفاع السورية فقد تم تدمير مبنى القنصلية بالكامل نتيجة الهجوم الصاروخي، الذي راح ضحيته 7 ضباط من الحرس الثوري الإسلامي الإيراني من بينهم اثنان من كبار المستشارين.