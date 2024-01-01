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عضو كنيست: من المستحيل إخراج "حماس" من غزة دون السيطرة على القطاع

الجمعة 12 أبريل 2024 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو كنيست: من المستحيل إخراج "حماس" من غزة دون السيطرة على القطاع



القدس المحتلة/سما/

صرح برلماني إسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه "من المستحيل إخراج حركة حماس من غزة دون السيطرة على القطاع".


ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن عضو الكنيست عاميت هاليفي، أنه "من المستحيل على الجيش الإسرائيلي إخراج حركة حماس من غزة دون السيطرة الفعلية على القطاع".

وأوضح عضو الكنيست عن حزب "الليكود" الحاكم، بأنه "كان ينبغي على الجيش الإسرائيلي أن تكون له السيطرة على محور فيلاديلفيا وعلى المساعدات والسكان الفلسطينيين ومجريات الحياه في القطاع مثل الوقود".


وأوضح عاميت هاليفي، أنه كان على جيش بلاده عدم السماح للفلسطينيين بالهجوم على غلاف غزة، بحسب قوله.

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