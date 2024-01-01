الرئيس عباس ونظيره التركي يتباحثان في آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

رام الله/سما/

جرى اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأطلع الرئيس، نظيره التركي، على آخر المستجدات والتطورات الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وضرورة الإسراع في وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء شعبنا فورا، مشددا على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ومنع التهجير، ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس.

كما أكد الرئيس أهمية نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مثمنا دور تركيا ومواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، ولشعبنا في المحافل الدولية.

من ناحيته، أكد الرئيس أردوغان مواقف بلاده الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حتى نيل حقوقه المشروعة كاملة.

وتبادل الرئيس، ونظيره التركي، التهاني لمناسبة عيد الفطر، وأكدا على الاستمرار في التنسيق والتشاور على المستويات كافة.

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