رئيس الوزراء الإسباني: مؤشرات في أوروبا على الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطينية

مدريد/سما/

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وجود "مؤشرات واضحة" في أوروبا على أن دول القارة مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره النرويجي يوناس غار ستوره، اليوم الجمعة، في إطار حملته الدبلوماسية لحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال سانشيز خلال المؤتمر "مستعدون للاعتراف بدولة فلسطين، في أقرب وقت ممكن، وبعضوية كاملة في الأمم المتحدة".

وشدد على ضرورة التوصل لوقف عاجل لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح للمؤسسات الإنسانية بالعمل دون أي تهديد، مؤكدا أنه "لا يمكن السماح بمزيد من العنف وقتل المدنيين في غزة".

من ناحيته، أكد رئيس الوزراء النرويجي، أن بلاده مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية، ودعم عضويتها في الأمم المتحدة.

وكانت إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا أعلنت الشهر الماضي، أنها ستعمل بشكل مشترك من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.