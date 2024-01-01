  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رئيس الوزراء الإسباني: مؤشرات في أوروبا على الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطينية

الجمعة 12 أبريل 2024 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء الإسباني: مؤشرات في أوروبا على الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطينية



مدريد/سما/

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وجود "مؤشرات واضحة" في أوروبا على أن دول القارة مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره النرويجي يوناس غار ستوره، اليوم الجمعة، في إطار حملته الدبلوماسية لحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال سانشيز خلال المؤتمر "مستعدون للاعتراف بدولة فلسطين، في أقرب وقت ممكن، وبعضوية كاملة في الأمم المتحدة".

وشدد على ضرورة التوصل لوقف عاجل لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح للمؤسسات الإنسانية بالعمل دون أي تهديد، مؤكدا أنه "لا يمكن السماح بمزيد من العنف وقتل المدنيين في غزة".

من ناحيته، أكد رئيس الوزراء النرويجي، أن بلاده مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية، ودعم عضويتها في الأمم المتحدة.

وكانت إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا أعلنت الشهر الماضي، أنها ستعمل بشكل مشترك من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

#اسبانيا #اوروبا

الأكثر قراءة اليوم

مصدر إيراني: من المتوقع أن يشن أحد أعضاء محور المقاومة هجوما على إسرائيل

القناة 12 : الوفد التفاوضي الاسرائيلي يتهم نتنياهو باعاقة صفقة التبادل

قناة عبرية: تشاؤم مفاوضين إسرائيليين بشأن فرص التوصل لاتفاق

سامانثا باور: إسرائيل تؤخر كثيرا تسليم المساعدات إلى غزة ولا مكان لاستبدال الاونروا

تقديرات أميركية: إيران تريد توجيه ضربة لإسرائيل دون إشعال حرب إقليمية

الحرب المركبة: كيف تساعد الشركات العالمية إسرائيل في إبادتها الجماعية لشعب غزة؟

إعلام عبري: سلاح ذو حدين لتل أبيب.. السنوار يريد خضوع واستسلام "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

ليبرمان: مصر يجب أن تتحمل مسؤولية قطاع غزة

إعلام عبري: سلاح ذو حدين لتل أبيب.. السنوار يريد خضوع واستسلام "إسرائيل"

661929d04236043b22109bf5

مسؤولان أمريكيان: من المتوقع حدوث هجوم إيراني على إسرائيل اليوم

"إيكونوميست": هذه هي مظاهر الفشل الإستراتيجي والأخلاقي للجيش الإسرائيلي في غزة

خالد مشعل

مشعل: طوفان الأقصى أعظم معركة في التاريخ المعاصر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية