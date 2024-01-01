فيديو.. إصابة صحافيين في قصف مدفعي إسرائيلي استهدفهم وسط غزة

غزة / سما /

أصيب عدد من الصحافيين الفلسطينيين، الجمعة، في قصف مدفعي إسرائيلي استهدفهم بمخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.



وأفاد شهود عيان، بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف مجموعة من الصحافيين بينهم فريق قناة “تي آر تي” التركية، بينما كانوا يعملون على تغطية التطورات الميدانية في مخيم النصيرات الذي يشهد عملية عسكرية إسرائيلية.



وقالت مصادر طبية في مستشفى “شهداء الأقصى” بمدينة دير البلح وسط القطاع، إن القصف الإسرائيلي أسفر عن إصابة المصور الصحافي سامي شحادة، وأدى لبتر قدمه اليمنى وجروح متفرقة بأنحاء جسده، فيما أصيب سامي برهوم مراسل قناة “تي آر تي عربي” بجروح طفيفة.

وذكرت المصادر أن الصحافي محمد الصوالحي أصيب بشظية في يده اليمنى في قصف مدفعي إسرائيلي آخر بالمنطقة ذاتها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها جيش الاحتلال صحافيين في غزة خلال حربه المتواصلة منذ أكثر من نصف عام.

ووفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن 140 صحافيا استشهدوا جراء هجمات إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.