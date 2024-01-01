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30 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الجمعة 12 أبريل 2024 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
30 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

أدى الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة وغير المسبوقة المفروضة على المدينة ومحيطها.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 30 ألف مصلّ أدوا اليوم صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

ومنعت قوات الاحتلال آلاف المصلين القادمين من الضفة الغربية من الدخول لأدء صلاة الجمعة، كما فرضت قيودًا على دخول المصلين إلى المسجد، ودققت في هويات الشبان على مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى ومنعت عددًا منهم من الدخول.

أدّى عشرات آلاف المصلين، صباح الأربعاء، صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى المبارك، رغم الأجواء الماطرة والباردة.

وكانت دائرة الأوقاف، أفادت في وقت سابق، بأن أكثر من 60 ألف مصل أدوا صلاة العيد في المسجد الأقصى، فيما أدى المبعدون عن المسجد صلاة العيد في طريق المجاهدين بالقرب من باب الأسباط.

#الاحتلال #صلاة الجمعة #المسجد الاقصى

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