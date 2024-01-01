جيش الاحتلال يقرّ باغتيال رئيس لجنة تأمين المساعدات شمال غزة

غزة / سما /

أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، باغتيال رئيس لجنة تأمين المساعدات شمالي غزة رضوان رضوان، بغارة نفذها في ثاني أيام عيد الفطر، بزعم أنه مسؤول الأمن الداخلي لحماس في منطقة جباليا.

وقال في بيان: "أغارت قطعة جوية تابعة لسلاح الجو بالتعاون مع فرقة غزة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وقضت أمس (الخميس) على رضوان محمد عبد الله رضوان، مسؤول الأمن الداخلي في منطقة جباليا، التابع لمنظمة حماس"، وفق قوله.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن رضوان "يُعتبر أحد عناصر الجناح العسكري التابع للمنظمة"، في إشارة إلى كتائب القسّام.

كما زعم في البيان ذاته أن "بالإضافة إلى ذلك، تم القضاء أمس، على حامد محمد علي أحمد، وهو قائد في الجناح العسكري التابع لمنظمة حماس".