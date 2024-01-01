  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الاحتلال يقرّ باغتيال رئيس لجنة تأمين المساعدات شمال غزة

الجمعة 12 أبريل 2024 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يقرّ باغتيال رئيس لجنة تأمين المساعدات شمال غزة



غزة / سما /

أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، باغتيال رئيس لجنة تأمين المساعدات شمالي غزة رضوان رضوان، بغارة نفذها في ثاني أيام عيد الفطر، بزعم أنه مسؤول الأمن الداخلي لحماس في منطقة جباليا.

 

وقال في بيان: "أغارت قطعة جوية تابعة لسلاح الجو بالتعاون مع فرقة غزة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وقضت أمس (الخميس) على رضوان محمد عبد الله رضوان، مسؤول الأمن الداخلي في منطقة جباليا، التابع لمنظمة حماس"، وفق قوله.

 

وزعم الجيش الإسرائيلي أن رضوان "يُعتبر أحد عناصر الجناح العسكري التابع للمنظمة"، في إشارة إلى كتائب القسّام.

 

كما زعم في البيان ذاته أن "بالإضافة إلى ذلك، تم القضاء أمس، على حامد محمد علي أحمد، وهو قائد في الجناح العسكري التابع لمنظمة حماس".

#غزة #رضوان رضوان #الجيش الإسرائيلي #المساعدات #حماس #المقاومة #القسام #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

قناة إسرائيلية: خلافات قوية بين قادة "الكابنيت" بشأن عملية رفح وصفقة التبادل

وزير إسرائيلي سابق: الحرب في غزة انتهت بهزيمة استراتيجية لإسرائيل

إسرائيل وإندونيسيا تتوصلان إلى اتفاق لتطبيع العلاقات

مصدر إيراني: من المتوقع أن يشن أحد أعضاء محور المقاومة هجوما على إسرائيل

القناة 12 : الوفد التفاوضي الاسرائيلي يتهم نتنياهو باعاقة صفقة التبادل

نيكاراغوا تغلق سفارتها في برلين

نتنياهو مُحذّرًا إيران: من يُؤذينا سنُؤذيه وسنرد على أي هجمات تستهدفنا

الأخبار الرئيسية

مجلس الأمن

رغم موافقة ثلثي الأعضاء.. الأمم المتحدة تفشل في التوافق بشأن العضوية الكاملة لفلسطين

وقف اطلاق النار

قناة عبرية: تشاؤم مفاوضين إسرائيليين بشأن فرص التوصل لاتفاق

حرب إقليمية

تقديرات أميركية: إيران تريد توجيه ضربة لإسرائيل دون إشعال حرب إقليمية

189 يوما من الحرب.. شهداء بالعشرات وعملية عسكرية بالوسطى

القناة 12 :حماس كحزب الله وغزّة كجنوب لبنان.. الجيش يهرب من القطاع كما فرّ من جنوب لبنان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية