حماس تنعى شهيدين اغتالهما الاحتلال شمال الضفة

غزة / سما /

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، يوم الجمعة، الشهيدان محمد رسول عمر دراغمة، ومحمد عصام شحماوي، اللذان ارتقوا فجر اليوم خلال المواجهات في منطقتي طوباس والفارعة شمال الضفة الغربية.

وقالت حماس في تصريح صحفي، "بمزيدٍ من الفخر والاعتزاز، تزفّ حركة المقاومة الإسلاميّة (حماس) لجماهير شعبنا الفلسطيني المجاهد وأمتنا العربية والإسلاميّة شهيدها القسامي المجاهد المطارد محمد رسول عمر دراغمة في طوباس، نجل الشهيد القائد المجاهد عمر دراغمة الذي ارتقى داخل سجون الاحتلال في بداية معركة طوفان الأقصى، والشهيد المجاهد محمد عصام شحماوي في مخيم الفارعة، اللذين ارتقيا فجر اليوم خلال المواجهات البطوليّة في منطقتي طوباس والفارعة شمال الضفة المحتلة".

وأكدت، أن "المقاومة الباسلة في الضفة ستتواصل وتتصاعد وتزداد حضورًا وتأثيرًا، وأن دماء شهداء شعبنا في الضفة وغزة وكل ربوع فلسطين ستكون الوقود الذي سيحرق الصهاينة، ويحطّم أوهامهم بالبقاء على هذه الأرض المباركة".

وجددت حماس دعوتها "لكافة مجاهدي وأبناء الشعب الفلسطيني لمواصلة مهاجمة أهداف جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، والتصدّي لعدوانهم وجرائمهم، والإثخان فيهم بكل الوسائل المتاحة".