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الدفاع المدني: طواقمنا تعاملت مع حريق في أحد المنازل بحي الدرج

الجمعة 12 أبريل 2024 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني: طواقمنا تعاملت مع حريق في أحد المنازل بحي الدرج



غزة / سما /

تعاملت طواقم الدفاع المدني، فجر يوم الجمعة، مع حريق اندلع داخل منزل يعود لعائلة الطباطيبي في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة، بأن "الطواقم تعاملت مع حريق اندلع في منزل يعود لعائلة الطباطيبي في حي الدرج، إثر استهدافه من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، حيث خلّف عددًا من الشهداء والجرحى وما زال هناك عدد من الشهداء تحت الأنقاض".

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 33634 شهيدًا و76214 مصابًا، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

#الدفاع المدني #حي الدرج #الطباطيبي

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