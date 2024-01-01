اتهام إسرائيلي في ماليزيا بتهريب أسلحة

غزة / سما /

قال محام إن إسرائيليا اعتقلته السلطات في ماليزيا الشهر الماضي وهو يحمل ستة مسدسات وعشرات الرصاصات دفع ببراءته من اتهامات تهريب وحيازة أسلحة أمام محكمة في كوالالمبور اليوم الجمعة.

وأضاف جيفري أووي محامي المتهم أن موكله شالوم أفيتان (38 عاما) متهم بتهريب ستة مسدسات وحيازة غير مصرح بها لرصاصات يبلغ عددها 158.

وقالت الشرطة إن أفيتان وصل إلى ماليزيا قادما من الإمارات في 12 مارس آذار مستخدما جواز سفر فرنسيا. وأفاد مسؤولون بأن الشرطة اعتقلته في فندق في كوالالمبور وبحوزته حقيبة تحتوي على الأسلحة في 27 مارس آذار وقدم جواز سفر إسرائيليا خلال استجوابه.

وقال مساعد النائب العام محمد مصطفى كونيالام للصحافيين في المحكمة “إنها جريمة خطيرة”.

وأضاف “يواجه احتمال سجنه ما بين 30 إلى 40 عاما وجلده ما لا يقل عن ست جلدات”.

وشددت السلطات الإجراءات الأمنية حول مجمع المحكمة في كوالالمبور اليوم الجمعة ووصل أفيتان برفقة أكثر من عشرة من مسؤولي الشرطة.

وتحقق الشرطة في دوافع المتهم ولم تستبعد احتمال أن يكون عضوا في شبكة إجرامية إسرائيلية أو جاسوسا. وذكر مسؤولون أن أفيتان قال إنه ذهب إلى ماليزيا لمطاردة إسرائيلي آخر بسبب نزاع عائلي.

ووجهت السلطات هذا الأسبوع اتهامات لزوجين من ماليزيا بتزويد أفيتان بالأسلحة. وذكرت وسائل إعلام رسمية في ماليزيا أن الشرطة اعتقلت ثمانية آخرين فيما يتعلق بالقضية من بينهم تركيان وجورجي.

لا تقيم ماليزيا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ولطالما أيّدت إقامة دولة فلسطينية.

ويحتاج الإسرائيليون إلى تأشيرة وإذن من وزارة الداخلية لدخول ماليزيا.