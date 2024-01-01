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فيديو .. أستاذة قانون بجامعة كاليفورنيا الأمريكية تعتدي على طالبة فلسطينية

الجمعة 12 أبريل 2024 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو .. أستاذة قانون بجامعة كاليفورنيا الأمريكية تعتدي على طالبة فلسطينية



وكالات / سما /

وثّق مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل، لحظة اعتداء أستاذة قانون بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، على طالبة فلسطينية.

وقامت أستاذة القانون، كاثرين فيسك، بالاعتداء على الطالبة الفلسطينية ملك عفانة، التي كانت تلقي كلمة خلال حفل عشاء جمع طلاب القانون الخريجين في اليوم الأخير من شهر رمضان.

 

 

 

وقالت الطالبة التي تدرس الحقوق في الجامعة، عبر منشور على حسابها في إنستغرام، إنها لم تتعرض “للهجوم فقط بسبب حديثي العلني عن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، الذي قُتل من بينهم أكثر من 33,634، بما في ذلك ذبح أكثر من 10,000 طفل. لقد تعرضت للهجوم لأنني، مسلمة بشكل واضح، أرتدي الحجاب والكوفية وأتحدث العربية”.

وأضافت: “اعتُبرت بمثابة تهديد يستحق الصدمة والاعتداء لمجرد حمل تلك الهويات. لقد تعرضت للهجوم لأننا نعيش في عالم تنظر فيه الإدارة الصهيونية والعالم أجمع إلى أجساد الفلسطينيين وكأنها خلقت للموت، بينما يستحق الأشخاص البيض الحياة”.

وتابعت: “عندما نهضت لألقي خطابي، كنت أقف ليس فقط من أجل أجدادي في فلسطين الذين طردوا قسراً من أرضهم في أبو غوش والخليل عام 1967، ولكن من أجل شعبي الفلسطيني، ومجتمعي في غزة الذي عانى من المجازر في المستشفيات، والعنف الجنسي، والقصف المتواصل، والاجتياح والحصار”.

وأوضحت ملك في منشورها أن “الألم والإذلال والصدمة والخوف الذي شعرت به” جراء الاعتداء، “أدى إلى معاناتي من الأرق طوال الليل، وعدم القدرة على النوم من الصدمة التي أصابتني عندما وضعت أستاذة الحقوق في بيركلي يديها علي، وحاولت بطريقة ما تصوير نفسها على أنها ضحية”.

 

 

 

#جامعة كاليفورنيا

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