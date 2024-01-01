تقديرات أميركية: إيران تريد توجيه ضربة لإسرائيل دون إشعال حرب إقليمية

وكالات / سما /

تفيد التقديرات في العاصمة الأميركية واشنطن بأن إيران تقوم بمعايرة خططها لتوجيه ضربة انتقامية كبيرة ضد إسرائيل لإرسال رسالة - ولكن ليس إشعال حرب إقليمية تجبر واشنطن على الرد.

ويرى مسؤولو إدارة بايدن أن إيران تخطط لهجوم جوي أكبر من المعتاد على إسرائيل في الأيام المقبلة، وهو هجوم سيتضمن على الأرجح مزيجًا من الصواريخ وهجمات الطائرات بدون طيار، حسبما قال مسؤولان أميركيان، تم منحهما حق عدم الكشف عن هويتهما لتفاصيل المناقشات الحساسة بحسب موقع "بوليتكو".

ولم يقل أي من المسؤولين أنهما واثقان تمامًا من أن إيران ستنجح في ضرب إسرائيل بطريقة لا تدفع الولايات المتحدة إلى الرد عسكريًا، لأن أي هجوم يزيد من خطر اندلاع حريق أكبر في الشرق الأوسط. لكن إيران لا تسعى إلى توسيع الأزمة الإقليمية بشكل أكبر، كما قررت إدارة بايدن منذ فترة طويلة، وهو ما قال المسؤولون إنه قد يؤثر على تخطيط طهران.

ورفض مجلس الأمن القومي التعليق. لكن الرئيس جو بايدن، قال خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، إن إيران "تهدد بشن هجوم كبير على إسرائيل".

وتابع بايدن بينما كان بجانب رئيس الوزراء الياباني: "إن التزامنا بأمن إسرائيل ضد هذه التهديدات من إيران ووكلائها هو التزام صارم". سنبذل كل ما في وسعنا لحماية أمن إسرائيل".

وحذر القادة الإيرانيون صراحة في الأيام الأخيرة من أن البلاد سترد بقوة على الهجوم المميت الذي وقع في الأول من نيسان/أبريل على منشأة دبلوماسية في دمشق. وقال المرشد الأعلى الإيراني إن إسرائيل يجب أن تُعاقب".

وقال آية الله علي خامنئي يوم الأربعاء: "عندما يهاجمون القنصلية، يبدو الأمر كما لو أنهم هاجموا ترابنا". "لقد ارتكب النظام الشرير (إسرائيل) خطأ ويجب أن يعاقب، وسوف يعاقب".

وتتوقع إدارة بايدن رد إيران في الأيام المقبلة، في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع، وفقًا لأحد المسؤولين الأميركيين. وقال المسؤول الثاني: "ما زلنا في تلك النافذة" للرد الإيراني. لكن إيران "تتطلع إلى معايرتها، بحيث لا تبالغ في تقدير قوتها".

وقال المسؤول الأميركي الأول إن الولايات المتحدة ترسل رسائل مباشرة إلى إيران عبر القنوات القائمة، وذلك بشكل أساسي لضمان ألا يؤدي أي هجوم إلى زيادة التوترات في الشرق الأوسط.

وعادة ما يتواصل المسؤولون الأميركيون من خلال أطراف أخرى مع إيران، التي لم تقيم واشنطن معها علاقات دبلوماسية رسمية منذ أكثر من 45 عاما. لكن الاتصالات المباشرة ممكنة، بما في ذلك من خلال بعثة إيران في الأمم المتحدة.

وقال نيت إيفانز، المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن مكتبه لا يناقش المحادثات الدبلوماسية. كما لم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على الفور على رسالة بريد صوتي تطلب التعليق. ولم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين يوم الخميس بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث مع كبار المسؤولين من دول أخرى، بما في ذلك تركيا والصين والمملكة العربية السعودية، هذا الأسبوع، وطلب منهم تحذير إيران من تعميق الأزمة.

وأضاف ميلر: "لقد تواصلنا أيضًا مع الحلفاء والشركاء الأوروبيين خلال الأيام القليلة الماضية وحثناهم أيضًا على إرسال رسالة واضحة إلى إيران مفادها أن التصعيد ليس في مصلحة إيران، وليس في مصلحة المنطقة، وليس في مصلحة العالم".

كما تحدث بريت ماكغورك، كبير مسؤولي الشرق الأوسط في البيت الأبيض، في الأيام الأخيرة مع القادة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان والعراق، للاستعداد بشكل أفضل لما سيأتي وكذلك لتمرير رسائل عدم التصعيد. إلى إيران.

وفي اتصال هاتفي مع وزير الدفاع لويد أوستن يوم الخميس، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من أن إسرائيل سترد على أي هجوم إيراني. وقال غالانت لأوستن إن "الهجوم الإيراني المباشر سيتطلب ردا إسرائيليا مناسبا ضد إيران"، بحسب نص المكالمة. "إن دولة إسرائيل لن تتسامح مع أي هجوم إيراني على أراضيها".

وتتوقع الولايات المتحدة أن تستخدم إيران مجموعة من الطائرات بدون طيار والصواريخ في الضربة، والتي يمكن أن تأتي من إيران نفسها، أو وكلائها في المنطقة - مثل حزب الله اللبناني، الذي يقع مباشرة على الحدود الشمالية لإسرائيل - أو مزيج من الاثنين معًا.

ولم يوضح المسؤولون ما إذا كانت إيران تخطط لضرب أصول عسكرية إسرائيلية أو أهداف مدنية. لكن الخبراء قالوا إن نطاق الرد الإيراني المتوقع سيحدد ما إذا كان الوضع سيتفاقم.

ويعتقد الخبراء أن من المرجح أن تكون شدة هذه الضربة ونجاحها عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كان هذا سيتصاعد إلى صراع إقليمي.