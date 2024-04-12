قوات الاحتلال تغتال الشاب محمد الحمزة في طوباس  

طوباس / سما /

اغتالت قوات الاحتلال صباح اليوم المطارد محمد رسول عمر الحمزة (الصخرة) بعد استهداف مركبته في طوباس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال فتحت النار على مركبة خلال اقتحامها طوباس، واستولت عليها.

وأوضح الهلال الأحمر في بيان مقتضب، أن طواقمه تلقت بلاغا عن استهداف الاحتلال لمركبة في طوباس، وتم تحريك مركبة إسعاف إلى الموقع، إلا أن قوات الاحتلال استولت على المركبة ومن بداخلها.

وأعلنت طواقم الهلال أنها انتشلت شهيدا من داخل المركبة المستهدفة بعد أن تركتها قوات الاحتلال، قرب مفرق طمون، جنوب طوباس.