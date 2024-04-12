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قوات الاحتلال تغتال الشاب محمد الحمزة في طوباس

الجمعة 12 أبريل 2024 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تغتال الشاب محمد الحمزة في طوباس



طوباس / سما /

اغتالت قوات الاحتلال صباح اليوم المطارد محمد رسول عمر الحمزة (الصخرة) بعد استهداف مركبته في طوباس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال فتحت النار على مركبة خلال اقتحامها طوباس، واستولت عليها.

وأوضح الهلال الأحمر في بيان مقتضب، أن طواقمه تلقت بلاغا عن استهداف الاحتلال لمركبة في طوباس، وتم تحريك مركبة إسعاف إلى الموقع، إلا أن قوات الاحتلال استولت على المركبة ومن بداخلها.

وأعلنت طواقم الهلال أنها انتشلت شهيدا من داخل المركبة المستهدفة بعد أن تركتها قوات الاحتلال، قرب مفرق طمون، جنوب طوباس.

قوات الاحتلال تغتال الشاب محمد الحمزة في طوباس  

#قوات الاحتلال #الاحتلال #طوباس #محمد الحمزة

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