189 يوما من الحرب.. شهداء بالعشرات وعملية عسكرية بالوسطى

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٨٩ من الحرب والذي يوافق اليوم الثالث من عيد الفطر مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.

ووصل إلى مشافي قطاع غزة ٦٣ شهيد و ٤٥ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٣٥٤٥ شهيد و ٧٦٠٩٤ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وواصل طيران الاحتلال استهداف شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بالأحزمة النارية وفي محيط المدرسة الماليزية التي نسف الاحتلال عدد من المنازل القريبة منها.

وتدور اشتباكات مسلحة في منطقة التوغل التي بدأت من محيط وادي غزة وامتدت نحو قرية المغراقة.

ووصل صباح الجمعة عدد من الإصابات إلى مشفى شهداء الأقصى بعد قصف مدرسة تؤوي نازحين في المخيم الجديد في النصيرات وسط غزة.

وقصف الاحتلال سوق الدراجات النارية بالمخيم وشقة سكنية في أبراج الصالحي .

واعلن مشفى العودة استقباله لثلاثة شهداء جدد.

وامتد القصف نحو مدينة الزهراء التي دمر فيها جيش الاحتلال بناية سكنية ونحو مدينة الاسرى.

وقصفت طائرات إسرائيلية منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

غزة والشمال

واستشهد ثمانية فلسطينيين في قصف لطائرات الاحتلال في سوق فراس الشعبي وسط مدينة غزة.

واستشهد الصياد سعيد صلاح سعدالله واصيب اثنين من الصيادين بقصف طائرات الاحتلال لهم اثناء عملهم بميناء غزة.

وارتقى شهيدان بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة البطش في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية مسجد الشيخ زكريا في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وارتقى شهداء ومصابون إثر قصف إسرائيلي على شارع صلاح الدين في حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة

وفي جباليا استشهد رئيس مركز شرطة جباليا النزلة و رئيس لجنة تأمين المساعدات في شمال قطاع غزة العقيد رضوان رضوان جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت منزله

جنوب قطاع غزة

واستشهد ستة مواطنين في استهداف من طائرة مُسيرة لمجموعة من المواطنين خلف محطة ابو طه في حي الجنينة شرق رفح قبل ان تقصف الطائرات سيارة متوقفة شمال رفح دون اصابات.

وفي خان يونس انتشل المسعفون جثامين متحللة لثلاثة عشر مواطن فلسطيني.