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الطقس: أجواء صافية ولطيفة

الجمعة 12 أبريل 2024 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء صافية ولطيفة



رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو يوم الجمعة صافياً بوجه عام ولطيفاً نهاراً بارداً نسبياً الى بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف بارداً نسبياً الى بارداً خاصة فوق المناطق الجبلية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت 13/04/2024: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاً نهاراً بارداً نسبياً الى بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاحد 14/04/2024: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاً نهاراً بارداً نسبياً الى بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين 15/04/2024: يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتسقط باذن الله زخات متفرقة من الامطار خلال ساعات النهار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية ، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

تحذر دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الباكر .

#الطقس

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