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القناة 12 : الوفد التفاوضي الاسرائيلي يتعم نتنياهو باعاقة صفقة التبادل

الجمعة 12 أبريل 2024 12:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 12 : الوفد التفاوضي الاسرائيلي يتعم نتنياهو باعاقة صفقة التبادل



القدس المحتلة / سما/

نقلت القناة الـ12، عن تسريب لوفد التفاوض الإسرائيلي، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعوق صفقة التبادل، وأن المفاوضات بشكلها الحالي "قد تستمر عاما".

وأضافت القناة، نقلا عن عضو بفريق المفاوضات الإسرائيلي قوله، إن نتنياهو يتجاوز رؤساء الوفد المفاوض ومجلس الحرب أيضا، مضيفا "كنا نحصل على التفويض صباحا، ثم يتصل نتنياهو مساء ليعرقل التفاوض".

من جهته، قال مكتب نتنياهو -ردا على تسريب وفد التفاوض- إن "نتنياهو يعمل على مدار الساعة لإعادة المخطوفين، وهو يرفض اتفاق استسلام"، لافتا إلى أن "حماس هي من تحبط التوصل لصفقة"، وفق قوله.

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