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سامانثا باور: إسرائيل تؤخر كثيرا تسليم المساعدات إلى غزة ولا مكان لاسنبدال الاونروا

الجمعة 12 أبريل 2024 12:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سامانثا باور: إسرائيل تؤخر كثيرا تسليم المساعدات إلى غزة ولا مكان لاسنبدال الاونروا



سما / وكالات /

أكدت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، للجنة العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب أن إسرائيل فرضت "قيودا كبيرة أخرت تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وقالت باور: "على الرغم من التزام إسرائيل تجاه الولايات المتحدة، لا تزال هناك مشاكل كبيرة في وصول(المساعدات)".

وأكدت أن "منظمات الإغاثة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الأونروا، على الرغم من الحظر الذي فرضه الكونغرس على تمويل المنظمة".

وأضافت: "دعم الوكالة إلزامي، ولا توجد طريقة لاستبدالها على المدى القصير".

ويوم أمس قال مكتب منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية إن إسرائيل سمحت خلال ثلاثة أيام بدخول أكثر من 1200 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، 500 منها تنتظر تفريغ حمولتها بجهود الأمم المتحدة.

وحذر تقرير أممي في 19 مارس من أن نصف سكان غزة يعانون من جوع "كارثي"، وتوقع أن تضرب المجاعة شمال القطاع "في أي وقت".

وقدر التقرير إن عدد الذين يواجهون ظروفا قاسية يقدر بنحو 1.1 مليون فلسطيني أي نصف سكان القطاع.

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