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هنية يؤكد مواصلة مفاوضات صفقة التبادل

الخميس 11 أبريل 2024 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يؤكد مواصلة مفاوضات صفقة التبادل



الدوحة / سما /

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، مواصلة التفاوض على صفقة إطلاق سراح الاسرى ، رغم استشهاد 6 من أبنائه وأحفاده.

وشدد هنية في تصريح على مواصلة التفاوض على قاعدة الثوابت التي حددتها حركة "حماس" وهي: إعلان وقف إطلاق نار صريح ودائم.

انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع وإعادة النازحين دون شروط.

إدخال المساعدات وإعمار القطاع وعقد صفقة تبادل منطقية.

هذا وأفادت مصادر مطلعة بأن "حماس ستواصل التشبث بهذه المطالب في رد دبلوماسي على الوسطاء وبالتالي سترفض عمليا ورقة المقترحات الأميركية المصرية الأخيرة.

وذكرت القناة "12" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت لم يبلغا مسبقا بالعملية، كما أنه لم يتم عرضها على المستوى السياسي قبل تنفيذها.

#هنية #صفقة التبادل #الاسرى

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