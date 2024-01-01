الجيش الإسرائيلي: قريباً ستدخل 500 شاحنة مساعدات إلى القطاع يومياً

غزة / سما /

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه يتوقع أن يصل عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة يوميا إلى 500 قريبا، وأن متوسط الكمية يصل الآن إلى حوالي 350.

وفي تصريح لوسائل الإعلام الأجنبية، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري إن إسرائيل تعمل على تطوير طرق جديدة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، بما في ذلك بناء معبر بري جديد إلى شمال قطاع غزة وإدخال المساعدات من البحر عبر ميناء اسدود.

وأضاف هاجاري أن إسرائيل، بالتعاون مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي، بدأت في بناء رصيف عائم مؤقت على شواطئ القطاع، مما سيسمح بجلب المساعدات مباشرة من البحر.