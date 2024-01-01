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8 شهداء جراء قصف الاحتلال شرق رفح

الخميس 11 أبريل 2024 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
8 شهداء جراء قصف الاحتلال شرق رفح



رفح / سما /

كثفت طائرات الاحتلال الحربية، منذ فجر اليوم الخميس، غاراتها الجوية على مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء، واصابة آخرين بجروح مختلفة، ودمار واسع في الممتلكات.

 

وإليكم آخر التطورات: استشهد 5 مواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة مواطنين في محيط المقبرة الشرقية شرق رفح، وجرى نقلهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار.

 

كما واستشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال حي الجنينة شرق مدينة رفح.

 

فيما استشهد مواطنين، في قصف زوارق الاحتلال الحربية منازل المواطنين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

 

وفي النصيرات، ارتقى 5 شهداء، وعدد من الجرحى، إثر قصف الاحتلال شقة سكنية ومدرسة شمال مخيم النصيرات.

 

وشنت طائرات الاحتلال شنت أحزمة نارية متتالية شمال المخيم، واستهدفت مسجدي ذو النورين ومعاذ بن جبل.

 

كما توغلت دبابات الاحتلال شمال مخيم النصيرات من جهة شارع صلاح الدين، والمغراقة، وسط إطلاق نار من قبل الطيران المروحي، وتدمير عدد كبير من الأبراج السكنية في مدنية الزهراء.

 

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 33,482 شهيدا، و76049 مصابا، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

#شهداء #رفح

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