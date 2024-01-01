الشرطة الإسرائيلية: "اعتقال خلية خططت لاستهداف قطار الركاب"

القدس المحتلة / سما /

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن اعتقال ما وصفتها بـ "خلية مخربين من سكان القدس الشرقية"، المحتلة، خططت لتنفيذ "هجوم يستهدف قطار الركاب" في المدينة.

وكشفت التحقيقات، بحسب بيان الشرطة، عن أن "المجموعة قامت، بالإضافة إلى تجهيز عبوات أنبوبية، بإلقاء الحجارة على قطار الركاب، وقوات الأمن والشرطة، في شمال القدس" المحتلة.

ووفق بيان الشرطة، فإن المعتقلين "عددهم أربعة، وأعمارهم تترواح بين 15 إلى 16 سنة، وقاموا بإجراء تدربيات لتنفيذ العملية".

ويفترض، بحسب المصدر، أن تقدم النيابة العامة الإسرائيلية "لائحة الاتهام"، غدًا، الجمعة.