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جيش الاحتلال يعلن عن "عملية عسكرية بالنصيرات"

الخميس 11 أبريل 2024 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن عن "عملية عسكرية بالنصيرات"



الوسطى / سما /

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن "شروعه، ليلة الخميس، بتنفيذ عملية برية عسكرية تستهدف مخيم النصيرات" وسط قطاع غزة.

​وبحسب بلاغ للإعلام نشره، صباح اليوم، "بدأت العملية بسلسلة من الغارات الجوية الليلية فوق الأرض وتحتها في المنطقة".

ولفت جيش الاحتلال إلى أن "منطقة النصيرات هي إحدى المناطق في وسط قطاع غزة التي لم ينفذ الجيش عمليات فيها"، وأضاف أن "كتيبة تابعة لحماس لا تزال تعمل في المخيم"، وأنها "لم تجرد بعدُ من قدراتها العسكرية".

كما وذكر أن العملية تنفذها "مجموعة تابعة للواء 401، ومجموعة تابعة للواء "الناحال"، ووحدات أخرى تحت قيادة الفرقة 162".

وزعم الجيش في بيانه أن "تم تنفيذ العملية العسكرية للقوات المناورة وسلاح الجو جاء بناءً على توجيه استخباراتي دقيق"، على حد تعبيره.

الهدف تهجير الأهالي

من جهتها اعتبرت مصادر فلسطينية متابعة أن "الهدف المباشر" من وراء تجدد العدوان على النصيرات وغيرها من المناطق المتاخمة وسط القطاع، إنما يستهدف "تكثيف الضغوطات على الأهالي لتهجيرهم ودفعهم إلى النزوح من المنطقة".

#النصيرات #عملية عسكرية

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