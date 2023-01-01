واشنطن: تدمير 11 مسيّرة تجاه سفن أمريكية وإسرائيلية في البحر الأحمر

واشنطن / وكالات/

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الخميس، تدمير 11 طائرة مسيّرة أطلقت من مناطق سيطرة جماعة “أنصار الله” في اليمن.

وذكرت “سنتكوم” في بيان عبر منصة إكس، أن “قوات القيادة المركزية الأمريكية نجحت مساء الأربعاء، في “الاشتباك دفاعا عن النفس”، مع 8 طائرات بدون طيار وتدميرها في مناطق يسيطر عليها “أنصار الله” في اليمن”.

وأضافت أيضا أن القوات “نجحت في الاشتباك مع 3 طائرات بدون طيار انطلقت من مناطق يسيطر عليها “أنصار الله” في اليمن، حيث أطلقت اثنتان منها فوق خليج عدن، فيما أطلقت الثالثة فوق البحر الأحمر”.

وأفاد البيان بأنه “لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار بالسفن الأمريكية أو سفن التحالف (حارس الازدهار) أو السفن التجارية”.

وقال البيان إن الطائرات المسيرة كانت “تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة”.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل “أنصار الله” بشأن تلك الأنباء، لكن الجماعة أعلنت مساء الأربعاء استهداف 4 سفن أمريكية وإسرائيلية في خليج عدن.

وقال المتحدث العسكري لقوات “أنصار الله” ، يحيى سريع في بيان متلفز، إن “القوات المسلحة (التابعة للجماعة) نفذت 4 عمليات عسكرية صباح اليوم (الأربعاء) في خليج عدن”.

وأوضح أن الهجمات استهدفت السفينتين الإسرائيليتين “إم إس سي داروين” و”إم إس سي جينا”، والسفينة الأمريكية “يوركتاون” وأخرى أمريكية حربية لم يذكر اسمها.

وأضاف أنه “تم استهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة”.

و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استهدفت “أنصار الله” بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة “أنصار الله” أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

وفي الآونة الأخيرة، قالت الجماعة إنها ستوسع ضرباتها لـ”تشمل السفن المرتبطة بالعدو المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح”.