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كيم جونج أون: نستعد للحرب وإذا اختار العدو المواجهة العسكرية فسنوجه له الضربة القاضية

الخميس 11 أبريل 2024 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيم جونج أون: نستعد للحرب وإذا اختار العدو المواجهة العسكرية فسنوجه له الضربة القاضية



سيول / وكالات/

 نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قوله إن الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة المحيطة ببلاده تعني أن الوقت حان للاستعداد للحرب أكثر من أي وقت مضى، وذلك خلال تفقده الجامعة العسكرية الرئيسية في البلاد.
وأصدر كيم توجيهات ميدانية أمس الأربعاء في جامعة كيم جونج إيل للعلوم العسكرية والسياسة، التي سميت على اسم والده الذي توفي عام 2011، والتي قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إنها “أعلى مقر للتعليم العسكري” في البلاد.
وكثفت كوريا الشمالية تطوير الأسلحة في السنوات القليلة الماضية في عهد كيم وأقامت علاقات عسكرية وسياسية أوثق مع روسيا، ويُزعم أنها ساعدت موسكو في حربها مع أوكرانيا مقابل المساعدة في مشاريع عسكرية استراتيجية.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله لموظفي الجامعة والطلاب إنه “إذا اختار العدو المواجهة العسكرية مع كوريا الديمقراطية، فإن كوريا الديمقراطية ستوجه ضربة قاضية للعدو دون تردد من خلال حشد كل الوسائل المتاحة لها”.
وكوريا الديمقراطية اختصار لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وهو الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية “في معرض شرحه للوضع الدولي المعقد… والوضع العسكري والسياسي الغامض وغير المستقر حول جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، قال إن الآن هو الوقت المناسب للاستعداد للحرب بشكل أكثر شمولا من أي وقت مضى”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشرف كيم على اختبار إطلاق صاروخ باليستي جديد متوسط المدى تفوق سرعته سرعة الصوت باستخدام الوقود الصلب، وهو ما قال محللون إنه سيعزز قدرة كوريا الشمالية على نشر الصواريخ بشكل أكثر فعالية من الصواريخ التي تعمل بالوقود السائل.
واتهمت كوريا الشمالية كلا من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بإثارة التوترات العسكرية من خلال إجراء “مناورات حربية”. وأجرت الدولتان الحليفتان تدريبات عسكرية بكثافة وحجم أكبر في الأشهر القليلة الماضية.

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