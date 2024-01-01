قائد الحرس الثوري الايراني يعزي هنية

سما / وكالات /

عزّى قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في أبنائه الثلاثة وأحفاده، مؤكدا أن هذه المصائب والدماء ستصنع مستقبل وحرية الشعب الفلسطيني.

وقال سلامي في تعزيته: "هذه المصائب والدماء ستصنع مستقبل وحرية الشعب الفلسطيني، ولا شك في أن الإرادة النابعة من العقيدة تزلزل الجبال ولا تتأثر بهذه الجرائم".

وأضاف: "بثبات وعزة ستستمر حماس وغزة بدعم جبهة المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني. داعمو هذا الكيان الغاصب ليس بإمكانهم إنعاشه وهو يحتضر وعلى وشك الفناء لمواصلة وحشيته وجرائمه".

وأفاد مراسل RT أمس الأربعاء بأن 3 من أبناء هنية (حازم وأمير ومحمد) وثلاثة من أحفاده قتلوا في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارة في مخيم الشاطئ غرب غزة.

وتتواصل العملية الإسرائيلية على غزة لليوم الـ188 حيث تجاوزت حصيلة ضحايا القصف على القطاع الـ33 ألف قتيل.