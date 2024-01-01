  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قائد الحرس الثوري الايراني يعزي هنية

الخميس 11 أبريل 2024 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قائد الحرس الثوري الايراني يعزي هنية



سما / وكالات /

عزّى قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في أبنائه الثلاثة وأحفاده، مؤكدا أن هذه المصائب والدماء ستصنع مستقبل وحرية الشعب الفلسطيني.

وقال سلامي في تعزيته: "هذه المصائب والدماء ستصنع مستقبل وحرية الشعب الفلسطيني، ولا شك في أن الإرادة النابعة من العقيدة تزلزل الجبال ولا تتأثر بهذه الجرائم".

وأضاف: "بثبات وعزة ستستمر حماس وغزة بدعم جبهة المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني. داعمو هذا الكيان الغاصب ليس بإمكانهم إنعاشه وهو يحتضر وعلى وشك الفناء لمواصلة وحشيته وجرائمه".

وأفاد مراسل RT أمس الأربعاء بأن 3 من أبناء هنية (حازم وأمير ومحمد) وثلاثة من أحفاده قتلوا في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارة في مخيم الشاطئ غرب غزة.

وتتواصل العملية الإسرائيلية على غزة لليوم الـ188 حيث تجاوزت حصيلة ضحايا القصف على القطاع الـ33 ألف قتيل.

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: حماس تعيد السيطرة على خان يونس بعد 4 أيام من انسحاب الجيش الإسرائيلي

حماس تكشف عن شروطها لقبول الهدنة مع إسرائيل

اغتيال لبناني تتهمه واشنطن بتسهيل تحويل أموال من إيران إلى حماس قرب بيروت

وكالة مهر للأنباء الإيرانية تحذف تقريرا عن إغلاق المجال الجوي الإيراني فوق طهران

غالانت يزعم : اسرائيل “ستغرق غزة بالمساعدات” ..

غانتس: سندخل رفح ونعود إلى خان يونس

القناة 14 : اغتيال أبناء هنية تم بمعلومات دقيقة قدمها الشاباك لاستهداف عائلته..

الأخبار الرئيسية

القناة 12 :حماس كحزب الله وغزّة كجنوب لبنان.. الجيش يهرب من القطاع كما فرّ من جنوب لبنان

هاّرتس : إسرائيل المنبوذة بقيادة “الكذّاب” نتنياهو تتهاوى لانقلاب الرأي العّام العالميّ..

وكالة مهر للأنباء الإيرانية تحذف تقريرا عن إغلاق المجال الجوي الإيراني فوق طهران

17

استشهاد 3 من أبناء هنية و3 من أحفاده بقصف إسرائيلي في غزة

إسرائيل تعلن موافقتها على عودة 150 ألفا من سكان غزة إلى الشمال بعد توقيع الهدنة الأخيرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية